Попри значні втрати. Війська РФ продовжують перекидати нові сили під Авдіївку, – ISW

Російські окупанти скеровують додаткові сили на фронт до Авдіївки, попри проблеми з лобовими механізованими атаками та провал відновленої спроби наступу 19-20 жовтня.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни за підсумками 22 жовтня.

За даними аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські загарбники нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Водночас ISW цитує слова українських джерел, які зазначають, що війська РФ продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних зусиль, попри значні втрати.

Зокрема, речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що ворог направляє особовий склад із території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу.

А український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російське військове командування нещодавно перекинуло туди кілька полків із мобілізованими, що ймовірно свідчить про відсутність у РФ намірів припиняти операції на цьому напрямку. За його словами, російські військові також перекинули частини одного з мотострілецьких полків у район Спартак – Яківка – Мінеральне – Каштанове (4 км на південь – 5 км на південний схід від Авдіївки).

Авдіївка: ситуація 23 жовтня 2023

Протягом останніх декількох днів війська РФ ведуть наступальні дії навколо Авдіївки. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 17 жовтня розповідав, що окупанти намагаються оточити місто та штурмувати його великими групами піхоти.

Він зазначав, що населений пункт штурмують здебільшого мотострілки, також фіксуються мобілізовані з окупованих територій і загони "Шторм-Z".

Своєю чергою начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш 22 жовтня повідомив "Суспільному", що окупанти цілодобово обстрілюють місто, руйнування по населеному пункту вже неможливо відстежувати.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 23 жовтня йдеться, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни тримають оборону, завдаючи військам РФ значних втрат. Протягом доби українські Сили оборони відбили понад 20 атак загарбників у районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного й Невельського Донецької області.