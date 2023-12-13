Поранені в Одесі та на Херсонщині, загиблі на Харківщині і Донеччині: як минула ніч в регіонах

У ніч на 13 грудня російські війська завдали ударів по Києву та ще низці областей України, внаслідок чого є значні руйнування, загиблі та поранені.

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За оновленою інформацією, станом на 09:00 внаслідок нічної ракетної атаки в столиці постраждало 53 особи (36 жінок та 17 чоловіків, з них шестеро дітей). З них 20 потерпілих госпіталізовано. Наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400.

Вечірня атака ворожими ударними дронами по Одещині, була спрямована по об'єктах цивільної інфраструктури регіону, повідомляють Сили оборони півдня.

Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини.

Українська ППО збила всі 9 безпілотників, але один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа. 2 цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Херсонську область ворог обстріляв 113 разів, випустивши 606 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 38 снарядів. Внаслідок обстрілів 6 людей дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали, навчальний заклад та підприємство у Херсоні.

У Миколаївській області неодноразові ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади, але обійшлося без постраждалих, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

Також 13 грудня о 04:02 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Інформація про пошкодження уточнюється.

У Дніпропетровській області вночі російські війська двічі обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем важкої артилерії районний центр, повідомили в ОВА. Загиблих і поранених немає. Збитки від атак наразі зʼясовуються.

Військовослужбовці РФ завдали 88 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області, повідомили в ОВА.

Загарбники здійснили 3 РСЗВ-обстріли Роботиного та Новоданилівки, 17 ворожих безпілотників атакували Малу Токмачку, Роботине й Новодарівку.

68 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Верхньої Терси, Степового, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків, мирні жителі не постраждали.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.. Про це інформує голова області Олег Синєгубов

Унаслідок артилерійських обстрілів у м. Куп'янськ на власному подвір'ї загинув місцевий мешканець 1951 р.н. Пошкоджені житлові будинки.

У Куп'янську внаслідок артобстрілу постраждав місцевий мешканець 1944 р.н., Потерпілий госпіталізований до лікарні, його стан важкий.

В Донецькій області протягом 12 грудня росіяни поранили одного жителя у Красногорівці. Також вдалося встановити інформацію щодо одної людини, яка загинула в Авдіївці, зазначили в ОВА.