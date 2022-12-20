Пошкоджені будинки та газопроводи: окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 20 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не давали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.

Зазначимо, минулою ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами. Обстріляли міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.