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Окупанти знову обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки та лінії електропередач
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 9 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад. Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район", - зазначив Резніченко.
За його словами, окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.
У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших громадах деталі обстрілів з’ясовуються.
Зазначимо, в ніч на 8 грудня росіяни 7 разів атакували Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.