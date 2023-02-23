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Пошкоджені будинки, заклади освіти та електроопори: армія РФ продовжує терор населених пунктів Харківщини
Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах Харківщини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.
У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти. В селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок обстрілу селі Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.
Крім того, в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети.
"Втім, мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Вчора в Ізюмі 55-річний працівник лісгоспу наступив на міну "Пелюстка" та отримав вибухове поранення", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 22 лютого близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних людей.