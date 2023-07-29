Пошкоджені житлові будинки та автомобілі: в ОВА розповіли про наслідки удару по Дніпру

У Дніпрі, де напередодні російські ракети влучили у адмінбудівлю та багатоповерхівку, завершили рятувально-пошукові роботи. Кількість постраждалих не змінилася - 9 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок", - зазначив він.

Тепер на місці ударів працюють комунальники.

Крім того, ворог в ніч на 29 липня продовжив терор Дніпропетровської області.

За словами Лисака, росіяни з важкої артилерії били Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки атак ще з’ясовують.

Нагадаємо, російські війська увечері 28 липня завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок чого постраждало дев'ять осіб.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що також внаслідок удару було уражено будівлю управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, що на вулиці Святослава Хороброго, 23.