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Пошкодження й кілька поранених: на Вінниччині повідомили про наслідки нічної ракетної атаки
Унаслідок російської ракетної атаки в ніч на пʼятницю, 1 вересня, постраждали троє цивільних людей, повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Він зазначив, що їм надається уся необхідна допомога. Також ворог пошкодив майно й приватні автівки.
Своєю чергою "Суспільне" з посиланням на джерела пише, що постраждали восьмеро людей. Вони отримали поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею.
У Повітряних силах ЗСУ інформували, що в ніч на 1 вересня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами "Калібр". Було зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія). Одну ракету вдалось знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про "приліт" повідомила пресслужба Калинівської громади Вінницької області. Там зазначили, що внаслідок падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт та цивільні будівлі.