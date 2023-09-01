АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Пошкодження й кілька поранених: на Вінниччині повідомили про наслідки нічної ракетної атаки

Ракета
Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Унаслідок російської ракетної атаки в ніч на пʼятницю, 1 вересня, постраждали троє цивільних людей, повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Він зазначив, що їм надається уся необхідна допомога. Також ворог пошкодив майно й приватні автівки.

Своєю чергою "Суспільне" з посиланням на джерела пише, що постраждали восьмеро людей. Вони отримали поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею.

У Повітряних силах ЗСУ інформували, що в ніч на 1 вересня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами "Калібр". Було зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія). Одну ракету вдалось знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. 

Про "приліт" повідомила пресслужба Калинівської громади Вінницької області. Там зазначили, що внаслідок падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт та цивільні будівлі.

Автор:
Артем Ющенко