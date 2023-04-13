Пошкодження на території Лаври. Поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через виявлені пошкодження та руйнування одного з корпусів на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполції в Києві.

Зазначається, що заяву до поліції подали представники Міністерства культури, які зафіксували аварійний стан приміщення.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

Санкція статті передбачає штраф від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Декілька днів представники УПЦ МП блокували роботу комісії, яка має провести процес передачі майна заповідника державі. Однак 12 квітня вона все ж почала працювати й зафіксувала пошкодження одного з корпусів.