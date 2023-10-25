Пошкоджено пів міста: мер Славути розповів про наслідки нічної атаки

У місті Славута Хмельницької області внаслідок нічної атаки дронів було пошкоджено 1760 об'єктів. З них 282 – це багатоквартирні будинки, 1404 – приватні будинки, повідомили у ОВА.

Також пошкодження зазнав 41 освітній заклад, 6 об'єктів галузі охорони здоров'я, 14 закладів культури та дві церкви. Міський голова Славути Василь Сидор розповів в ефірі "Свобода LIVE", що вибухова хвиля після падіння уламків БПЛА "була настільки потужною, що пошкодила пів міста".

"І регіон, і села, і місто дуже сильно пошкоджені... Практично всі об'єкти міста – житловий фонд, соціальні об’єкти потрапили під цю хвилю і були пошкоджені. У нас у місті близько 500 будинків багатоповерхових, 300 – мають ті чи інші пошкодження. Практично всі школи і всі садочки, без виключення. Лікарня також має величезні пошкодження. Ну і підприємства, заклади, суди, воєнкомат, прокуратура також тією чи іншою мірою пошкоджені", – розповів Сидор.

На його думку, місто зазнає ворожих атак саме через те, що знаходиться за 10 км від Хмельницької АЕС і така атака – не що інше, як спроба ворога залякати людей.

Сидор додав, що водопостачання, газопостачання та зв'язок в місті вже вдалося відновити. Місцеві жителі своїми силами почали розгрібати уламки, а з сусідніх прибули на допомогу бригади комунальників.

За його словами, внаслідок атаки 36 жителів міста звернулися по допомогу до лікарів, а 20 людей досі перебувають в лікарні, двоє з них – у тяжкому стані в реанімації.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами у ніч на 25 жовтня зазнали пошкоджень два корпуси Хмельницької атомної електростанції. У містах Нетішин та Славута 1,8 тис. споживачів залишилися без світла.