Сотрудники и гости бара "Хвильовий", на который напали праворадикалы, идут на митинг под МВД: "Полиция потакает им"

Команда подольского бара «Хвильовий», который на днях разгромили праворадикалы, вечером 29 ноября соберется у здания МВД Украины на мирную акцию протеста с жалобой на бездействие полиции в вопросе привлечения нападавших к ответственности. Об этом организаторы митинга сообщили в социальной сети Facebook.

Пострадавшие в результате погрома люди будут требовать отставки и привлечения к ответственности главы Подольского управления полиции Павла Василенко за «бездеятельность и прикрытие преступности», а также предоставить публичный отчет по делам, которые открыты по факту нападений на «Хвильовий» и презентовать системный план возобновления безопасности в Киеве и на Подоле, в частности.

Причина акции протеста — серия нападений на бар в ноябре этого года. Праворадикалы из организаций «Национальное сопротивление» и «Основы будущего» назвали его «Крестовым походом». Лидер праворадикалов Евгений Карась объясняет нападения тем, что «Хвильовий» якобы является «наркопритоном», а его гостей называет «нарколыгами». В Telegram-каналах также опубликовано видео, на котором он признает, что атаками на «Хвильовий» праворадикалы «пьют их кровь» и «создают резонанс».

Как ранее сообщалось, последняя атака произошла вечером 26 ноября. Порядка 25 неизвестных, часть из которых была вооружена холодным оружием, ворвались на территорию «Хвильового», где в тот момент находились посетители и выступали иностранные диджеи. Молодые парни напали на охрану, разнесли мебель и окна, били посетителей — парней и девушек — телескопическими дубинками и использовали против них слезоточивый газ.

Во время погрома часть гостей помогала охране удерживать двери, чтобы "титушки" не ворвались внутрь, другая пряталась от газа в подсобке.

"Мы спрятались всередину. Двери начали ломать, они прям гудели. И тут я поняла, что летит стул в двери. После того, как я подняла глаза, они начали пшикать баллоном", — пишет издание "Хмарочос" со ссылкой на одну из пострадавших. В их числе и иностранные диджеи, которые после произошедшего боятся впредь выступать в Украине.

В "Хвильовом" также сообщают, что полиция их призывы о помощи игнорировала. Наряд прибыл на место нападения спустя 15-20 минут, а задержанных 12 праворадикалов вскоре отпустили. "Мы обращались в правоохранительные органы и до нападений, и во время, и после. Но полиция не только закрывает глаза на преступления, но и потакает им", — сообщается в Фейсбуке.

В СМИ праворадикальные организации и их лидеров неоднократно обвиняли в наемничестве. Прикрываясь патриотической гражданской позицией, «активисты» участвуют в рейдерских атаках на бизнес, уличных погромах, а также заказных политических акциях. Расценки на их услуги опубликовало издание Vesti.ua. Например, погром офиса — от $10000.