Потужний вибух пролунав в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі зранку 12 жовтня пролунав потужний вибух, попередньо, у повітря злетіло авто. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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"Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді. За попередньою інформацією в повітря злетіло авто", - зазначив мер.

Він додав, що деталі вибуху наразі уточнюють.

Мер Мелітополя Іван Федоров 11 жовтня повідомив, що в окупованому місті пролунали вибухи на аеродромі, де росіяни розгорнули військову базу.

Нагадаємо також, що нещодавно у Запорізькій області сили спротиву ліквідували одного з поплічників колаборанта Євгена Балицького — голову окупаційної адміністрації Михайлівського району Івана Сушка.

До цього в Мелітополі в результаті вибуху поранення дістав один з очільників так завного “виборчого штабу” російської політичної партії “Єдіная Росія” Олег Шостак. Він не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.