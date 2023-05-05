Повітряні Сили спростували збиття "Кинжалу" над Києвом

У Повітряних Силах спростували збиття над столицею російської гіперзвукової ракети типу Х-47 "Кинжал" вночі 4 травня.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

У коментарі "Суспільному" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що ймовірність застосування балістики справді була, тієї ночі балістичних цілей у повітряному просторі не фіксували.

5 травня видання Defence Express повідомило, що над Києвом близько 02:40 ППО могло збити гіперзвукову ракету. Видання посилалося на фото уламків ракети, отриманого з власних джерел. Журналісти порталу повідомили, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці.

“На одному з фото — носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинжал" зі складною формою різких переходів діаметра”, — зазначає видання.

Як повідомляє Defence Express, видно, що уламок отримав ураження з пробиттям, а це означає, що перехоплення було доволі ефективним і сталося у повітрі. З цим й пов'язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.

Пізніше у Повітряних Силах взагалі відмовилися від коментаріїв, і порадили "за додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертайтися на такі інформаційні ресурси" як Defence Express.

Про збиття ракет і ударних дронів над столицею 4 травня повідомили у Київській міській військовій адміністрації, але Повітряні Сили повідомили лише про атаку безпілотниками. Про ракети у зведенні мова не йшла.