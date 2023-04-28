Повітряні сили України знищили 21 із 23 крилатих ракет в ніч на 28 квітня, — Залужний

Близько 04:00 ранку, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Про це повідомили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та пресслужба ПС ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ ПС ЗСУ разом з системою протиповітряної оборони інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555. Крім того, українські захисники ліквідували два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь". Разом – до перемоги!", — доповів Залужний.

Джерело: ПС ЗСУ

В Національній поліції України також підсумували, що внаслідок нічних обстрілів в Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях, станом на 8 годину ранку відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина. Ще 11 людей дістали поранення, серед них також є дитина.

Зокрема, відомо, що російські окупаційні війська задіяли авіацію для нанесення ракетних ударів по столиці України. Ворог запустив 11 крилатих ракет. Система протиповітряної оборони ліквідувала всі повітряні цілі.

Водночас одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області, під вогонь також потрапило Дніпро, де загинули дві людини.