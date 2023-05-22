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Категорія
Події
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Повітряні сили за ніч знищили чотири російські крилаті ракети та 20 Shahed

робота ппо, російська атака
Фото: Wikimedia

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Основну силу удару окупанти спрямували на Дніпро та Дніпропетровську область. Загалом росіяни випустили:

  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;
  • 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Наприкінці доби 21 травня українські захисники також ліквідували ще один ворожий літак.

"Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!", — відзвітували в ПС ЗСУ.

Фото 2 — Повітряні сили за ніч знищили чотири російські крилаті ракети та 20 Shahed

Протягом попередньої доби окупанти також атакували Зпорізьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. По Херсонській області росіяни завдавали ударів 57 разів.

У Харківській області окупанти обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області, застосувавши артилерію, міномети та ракетне озброєння.

Автор:
Віта Молодан