Повітряні сили за ніч знищили чотири російські крилаті ракети та 20 Shahed

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Основну силу удару окупанти спрямували на Дніпро та Дніпропетровську область. Загалом росіяни випустили:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Наприкінці доби 21 травня українські захисники також ліквідували ще один ворожий літак.

"Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!", — відзвітували в ПС ЗСУ.

Протягом попередньої доби окупанти також атакували Зпорізьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. По Херсонській області росіяни завдавали ударів 57 разів.

У Харківській області окупанти обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області, застосувавши артилерію, міномети та ракетне озброєння.