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Повітряні сили за пів години збили три російські вертольоти Ка-52
Вночі з 00.00 по 00.30 годин 24 січня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що три російські Ка-52 були збиті з 00:00 до 00:30 24 січня підрозділами зенітних ракетних військ на східному напрямку.
Загалом з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2023 року ЗСУ ліквідували вже близько 122 тисяч 170 російських агресорів, при цьому лише за минулу добу - 690 осіб.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також знищено 3152 ворожі танки (+2), бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8), артилерійських систем – 2148 (+2), РСЗВ – 448 (+1), засобів ППО ‒ 220 (+0), літаків – 289 (+2), гелікоптерів – 281 (+4), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3), крилатих ракет ‒ 749 (+0), кораблів/катерів ‒ 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8), спеціальної техніки ‒ 194 (+1).
Зазначимо, Ка-52 "Алігатор" – російський вертоліт нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного вертольота – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".