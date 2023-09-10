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Повітряні сили вночі збили 26 "шахедів"

Повітряні сили вночі збили 26 "шахедів"
ППО збила 26 "шахедів". Ілюстрація: пресслужба Повітряних військ

Вночі, 10 вересня, росіяни атакували територію України ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, які було запущено з північного напрямку, ймовірно Курської області РФ. Українській ППО вдалося збити 26 дронів.

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Про це повідомили у Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 “Shahed-136/131”", - йдеться в повідомленні.

"Повітряники" зазначили, що всього ворог запустив 33 “шахеди” і всі вони летіли у напрямку Київщини.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Київ безпілотниками "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків, але силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. В Святошинському, Подільському, Шевченківському і Дарницькому  районах столиці було зафіксовано падіння уламків.

Автор:
Тетяна Гойденко