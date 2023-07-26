Повітряні сили збили 36 ворожих ракет

Протягом 26 липня російські окупанти двічі атакували територію України ракетами. Вдень окупанти завдали удару "Калібрами", але ППО знищила три ракети. Друга масована атака відбулася після 17.00 години. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Там зазначили, що ворог атакував Україну з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. При цьому, ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Загалом, протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей:

3 крилаті ракети "Калібр";

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

"Повітряники" додали, що стосовно наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється.

Нагадаємо, окупаційні сили Росії в ніч на 25 липня здійснили шосту атаку на українську столицю за липень. Загарбники запускали іранські баражуючі боєприпаси типу Shahed.