Повітряні сили показали, як працює і скільки збила система IRIS-T (ВІДЕО)

Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, який раніше передала Німеччина, збив в Україні 60 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.

Водночас другий дивізіон вже заступив на бойове чергування.

У Повітряних силах зазначають, що завдяки IRIS-T ні одна ворожа ціль не доходить до свого призначення.

Зокрема, як повідомляється, функціонування системи забезпечують оператори, офіцери, обслуга локаторів і обслуга пускових установок

"В день першого застосування комплексу, були у всіх дуже великі враження, викликані тим, що всі цілі були збиті", - йдеться в опублікованому Повітряними силами відео.

Відео: Повітряні сили України

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що, хоч IRIS-T і Patriot вже на бойовому чергуванні, але цих систем ППО недостатньо.

Нагадаємо, уряд Німеччини підтвердив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого ввійшов зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною комплексів IRIS-T. Коли до України надійдуть ще два, поки що невідомо.

Як раніше повідомляли, комплекс зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.