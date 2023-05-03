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Повітряні сили показали, як працює і скільки збила система IRIS-T (ВІДЕО)
Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, який раніше передала Німеччина, збив в Україні 60 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.
Водночас другий дивізіон вже заступив на бойове чергування.
У Повітряних силах зазначають, що завдяки IRIS-T ні одна ворожа ціль не доходить до свого призначення.
Зокрема, як повідомляється, функціонування системи забезпечують оператори, офіцери, обслуга локаторів і обслуга пускових установокПідписуйтесь на наш Telegram канал
"В день першого застосування комплексу, були у всіх дуже великі враження, викликані тим, що всі цілі були збиті", - йдеться в опублікованому Повітряними силами відео.
Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що, хоч IRIS-T і Patriot вже на бойовому чергуванні, але цих систем ППО недостатньо.
Нагадаємо, уряд Німеччини підтвердив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого ввійшов зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.
Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною комплексів IRIS-T. Коли до України надійдуть ще два, поки що невідомо.
Як раніше повідомляли, комплекс зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.