ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

ППО вночі збила 18 російських ракет: серед них "Кинджали" та Калібри"

ППО вночі збила 18 російських ракет: серед них "Кинджали" та Калібри"

Вночі 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "SuperCum". Усі вони були знищені.

Фото 2 — ППО вночі збила 18 російських ракет: серед них "Кинджали" та Калібри"

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал". 

Офіційні особи США підтверджують збиття російської ракети "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Досі ця система застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.

Автор:
Світлана Манько