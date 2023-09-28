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ППО вночі збила 34 із 44 дронів-камікадзе

Силами та засобами протиповітряної оборони вночі було знищено понад 30 ворожих ударних дронів типу “Шахед".
Силами та засобами протиповітряної оборони вночі було знищено понад 30 ворожих ударних дронів типу “Шахед".

У ніч на 28 вересня армія країни-агресора РФ атакувала Україну 44 дронами-камікадзе. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 34 БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - ТОТ Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди». До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Також протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Фото 2 — ППО вночі збила 34 із 44 дронів-камікадзе

 Нагадаємо, в ніч на 26 вересня окупанти запустили 38 ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда). Українські військові знищили 26 БПЛА.  В Ізмаїльському районі Одеської області дрони влучили в припортову інфраструктуру.

Автор:
Світлана Манько