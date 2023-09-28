ППО вночі збила 34 із 44 дронів-камікадзе

У ніч на 28 вересня армія країни-агресора РФ атакувала Україну 44 дронами-камікадзе. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 34 БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - ТОТ Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди». До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Також протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня окупанти запустили 38 ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда). Українські військові знищили 26 БПЛА. В Ізмаїльському районі Одеської області дрони влучили в припортову інфраструктуру.