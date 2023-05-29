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ППО збила 11 "Іскандерів" над Київщиною

ППО збила 11 "Іскандерів" над Київщиною
Загарбники випустили по Київщині балістичні ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ

Армія країни-агресора РФ 29 травня  атакувала Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він нагадав, що вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Загалом випущено 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Фото 2 — ППО збила 11 "Іскандерів" над Київщиною

Нагадаємо, російські окупанти в першій половині дня 29 травня здійснили чергову ракетну атаку на Київ.  В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

Також ночі армія Росії здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів. Силами ППО знищено 37 ракет та 29 дронів.

Відомо, що зафіксовано влучання по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

Автор:
Світлана Манько