ППО збила 14 дронів, на Херсонщині є поранені і загиблий: як минула ніч в регіонах

У ніч на 15 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками типу "Shahed", а також завдавали ударів з артилерії, мінометів та іншої зброї.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, усі 14 ворожих безпілотників було збито в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

За минулу добу росіяни здійснили 102 обстріли по Херсонській області, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив очільник області Олександр Прокудін. По Херсону ворог випустив 30 снарядів.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще двоє - отримали поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі.

Минулої доби ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, повідомили в ОВА.

Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку й Роботине, атакували 5 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малу Токмачку й Полтавку, а також вгатили авіаційним снарядом по Преображенці.

По території Гуляйполя, Білогір'я, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, П'ятихаток, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 79 артударів.

На Харківщині від артилерійських та мінометних обстрілів поперпали близько 20 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району; Вовчанськ Чугуївського району; Ветеринарне Харківського району; Гур’їв Козачок Богодухівського району, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка.

Опівночі окупанти вдарили з артилерії по Нікополю, Дніпропетровської області, інформують в ОВА.

Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста.

У Миколаївській області в Горохівській громаді, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, але постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

Також ворог неодноразово завдавав артилерійських ударів по Очакову та акваторії Очаківської громади.