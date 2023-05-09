ППО збила 23 із 25 ракет, випущених окупантами по Україні

В ніч на 9 травня армія країни-агресора РФ завдала удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. 23 із 25 ракет, випущених окупантами, збито українськими силами ППО

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що близько 22:00 години 8-го травня ворог випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Уже ближче до 04:00 ранку 9-го травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555.

23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. ППО збила півтора десятка ворожих ракет. У Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків.