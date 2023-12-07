ППО знищила 15 із 18 дронів, на Одещині є влучання та загиблий: ситуація у регіонах

У ніч на 7 грудня було знищено 15 із 18 ударних БпЛА, якими російські війська атакували Україну. На Одещині цієї ночі окупанти завдали удару по об'єкту припортової інфраструктури, є загиблий.

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ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"

У ніч на 7 грудня було знищено 15 із18 ударних БпЛА, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямки удару ворога стали Хмельниччина та Одещина.

Окупанти атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя, є загиблий

На Одещині цієї ночі окупанти завдали удару по об'єкту припортової інфраструктури, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання", - зазначив Кіпер.

За його словами, окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки.

Водій однієї з фур загинув.

На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Війська РФ за добу випустили по Херсонщині 387 снарядів

За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 387 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 1 "Shahed", повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію та споруди насосної станції у Бериславському районі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Росіяни обстріляли Нікополь

Російська армія вночі вдарила по Нікополю з важкої артилерії, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі неспокійно було на Нікопольщині. Російська армія вдарила по районному центру. По місту працювала важка артилерія", - зазначив він.

За словами Лисака, минулося без загиблих та постраждалих.

Ворог обстріляв 21 населений пункт Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп’янського районів, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Авіаудари ворог завдав по Іванівці, Синьківці та Піщаному Куп’янського району.

Через обстріл села Подоли Куп’янського району отримали осколкове поранення нижніх кінцівок жінки 58 та 49 років. Також пошкоджено приватний будинок.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено фасад адміністративної будівлі.

У смт. Козача Лопань внаслідок ударів КАБами горіли приватні будинки. Також пошкоджені 3-х поверхова будівля підприємства, скління вікон вокзалу.

Також щонайменше 4 рази окупанти завдавали ударів по Курилівці Куп’янського району. Є пошкодження приватних будинків.

112 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області

Ворог обстріляв з РСЗВ та вгатив авіаснарядом по Роботиному, а також атакував безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку, Лугівське й Левадне, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артудар.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Над Миколаївщиною збили три ворожих дрони-камікадзе

У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136», повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

Він додав, що також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня російські окупанти запустили по території України 48 ударних БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили 41 безпілотник. Російські терористи також вчергове атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК.