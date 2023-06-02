ППО знищила 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон над Київщиною

Окупанти продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Вночі силами ППО було знищено 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що близько 23:00 у ніч на 2 червня, противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. БПЛА заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.

Близько 03:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Вони заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено.

Зауважимо, над Києвом у ніч на 2 червня сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей різного типу. Обійшлося без руйнувань та потерпілих.

А ось у Київській області пошкоджено цивільні об’єкти - приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців. Також 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, а чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.