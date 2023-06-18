ППО знищила 2 ударних вертольоти та 12 дронів

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131" та один "Ланцет".

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Крім того, авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.

"По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО збила два безпілотних літальних апарати "Шахед", які росіяни випустили по Дніпропетровській області.

БПЛА були знищені в Криворізькому районі підрозділом ПВК "Схід".

Зауважимо, під час ракетної атаки по території України 16 червня ППО знищила у небі над Києвом 14 повітряних цілей. Серед них ракети "Кинджал" і “Калібр” та безпілотники.