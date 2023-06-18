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ППО знищила 2 ударних вертольоти та 12 дронів

ППО знищила 2 ударних вертольоти та 12 дронів
РФ атакувала дронами Дніпропетровську область

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА  "Shahed-136/131" та один "Ланцет".

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Крім того, авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.

"По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — ППО знищила 2 ударних вертольоти та 12 дронів

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО збила два безпілотних літальних апарати "Шахед", які росіяни випустили по Дніпропетровській області.

БПЛА були знищені в Криворізькому районі підрозділом ПВК "Схід".

Зауважимо, під час ракетної атаки по території України 16 червня ППО знищила у небі над Києвом 14 повітряних цілей. Серед них ракети "Кинджал" і “Калібр” та безпілотники. 

Автор:
Світлана Манько