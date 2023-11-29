ППО знищила 21 дрон та 2 ракети, у Запорізькій області загинула жінка: ситуація у регіонах

В ніч проти 29 листопада російська армія запустила по території України безпілотники на ракети. Українська ППО знищила 21 БПЛА та 2 ракети Х-59.

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ППО знищила 21 дрон-камікадзе та дві керовані авіаційні ракети

У ніч на 29 листопада ворог атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Сили ППО знищили дві ракети та 21 дрон-камікадзе, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару безпілотників - Хмельниччина, ракет - південь країни.

"У результаті бойової роти усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя - не досягла бажаної цілі", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Над Дніпропетровщиною збили вісім дронів

У ніч на 29 листопада над Дніпропетровською областю збили вісім ворожих дронів-камікадзе, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері в області працювала ППО. Оборонці неба знищили 8 безпілотників. Шахедів приземлили в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах", - зазначив він.

Лисак додав, що вночі агресор також з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину. Загиблих та постраждалих немає.

На Херсонщині четверо поранених

За минулу добу противник здійснив 128 обстрілів, випустивши 778 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та адмінбудівлю у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Окупанти обстріляли три громади на Сумщині

Російські війська вночі обстріляли три прикордонні громади у Сумській області, повідомляє Сумська ОВА у Фейсбуці.

"Вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Дружбівська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (5 вибухів).

У Дружбівській громаді зафіксували артилерійський обстріл (2 вибухи).

Крім того, на територію Зноб-Новгородської громади загарбники скинули 2 міни.

У Запорізькій області один загиблий, четверо поранених

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 153 удари по 26 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти здійснили 2 ракетних удари по Запоріжжю, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Степногірську й Малим Щербакам, 8 РСЗВ-обстрілів Залізничного, Малої Токмачки, Верхньої Терси та Роботиного, а також вгатили авіаційними снарядами по Роботиному й Новодарівці.

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна жінка та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років.

Крім того, атака ворожого дрону-камікадзе забрала життя 67-річної жительки Степногірська.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині росіяни гатили по супермаркетам, будинкам та гаражам

Протягом доби ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару КАБ по селу Подоли Куп'янського району пошкоджено 2 приватні домоволодіння та заклад освіти.

Також внаслідок удару КАБ по селу Курилівка Куп'янського району зруйновано приватний будинок, ще 2 будинки пошкоджено.

У місті Вовчанськ Чугуївського району масованими артилерійськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, 2 супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинок та інші споруди.

Крім того, під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна та інші населені пункти.

Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.