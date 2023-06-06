ППО знищила 35 із 35 крилатих ракет

Вночі 6 червня армія країни-агресора РФ завдала удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, усі 35 російських ракет знищила ППО.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що атакували окупанти традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Там додають, що більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, пошкодивши лінії електропередач. А у Дніпровському районі виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі.