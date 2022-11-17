Працює ППО: у Києві збили дві ракети та дрони над Київським водосховищем

Сили протиповітряної оборони над Київським водосховищем збили два БПЛА Shahed, а над Києвом дві російські крилаті ракети.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Попередньо, над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвах та руйнуваннях немає, інформація уточнюється", - зазначили в КМВА.

Також над Київським водосховищем збито два БПЛА Shahed.

Як підкреслив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, з самого ранку ворог масовано атакує Україну.

"Київська область - працює ППО. Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном. Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 17 листопада обстріляла Дніпро, є влучання в об'єкти інфраструктури.