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Працює ППО: у Києві збили дві ракети та дрони над Київським водосховищем
Сили протиповітряної оборони над Київським водосховищем збили два БПЛА Shahed, а над Києвом дві російські крилаті ракети.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Попередньо, над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвах та руйнуваннях немає, інформація уточнюється", - зазначили в КМВА.
Також над Київським водосховищем збито два БПЛА Shahed.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як підкреслив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, з самого ранку ворог масовано атакує Україну.
"Київська область - працює ППО. Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном. Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 17 листопада обстріляла Дніпро, є влучання в об'єкти інфраструктури.