Правоохоронці не виявили в деокупованих Удах на Харківщині жодного мешканця (ФОТО)

Українські правоохоронці 12 вересня провели обстеження деокупованого днями села Уди Золочівської громади, не знайшовши у ньому жодного місцевого мешканця. Про це повідомляє Головне управління поліції в Харківській області.

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Зазначається, що обстеження проводили співробітники відділення поліції №2 Богодухівського райвідділу спільно з працівниками кримінальної лабораторії та спеціалістами вибухотехнічного управління.

"Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів", - йдеться у повідомленні.

Під час обстеження на подвір’ї одного з домоволодінь була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки. Вказано, що правоохоронці задокументували пошкодження в селі для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що за офіційною оцінкою Держслужби статистики, на початок 2022 року в Удах проживало 993 мешканця, на початок 2021-го - 1016. За даними перепису населення 2001 року в селі було 1399 жителей, у 1989 році - 1761.

Натомість історично кількість населення в Удах була в рази більшою - за переписом 1897 року - 4686 осіб, а в 1926 році - 6088. Село розташоване за декілька кілометрів від кордону з Росією, переважну більшість населення в ньому складали етнічні росіяни, але окупувати його російським військам вдалося лише в середині серпня.

Нагадаємо також, що в деокупованому днями селі Залізничне поблизу Чугуєва Харківської області виявили чотири тіла мирних мешканців зі слідами катувань: місцеві кажуть, що їх вбили російські військові.