Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)

Внаслідок російського обстрілу близько близько 14:10 9 вересня житлових кварталів двох адміністративних районів Харкова поранення отримали 14 цивільних осіб. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур Харкова розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).

Зокрема, в Шевченківському районі міста було пошкоджено школу, дитсадок, житлові будинки, автозаправну станцію, автомобілі та магазини. Серед 14 поранених є троє дітей, наймолодшому з яких три роки.

У Холодногірському районі Харкова снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування. За попередніми даними, удари по Харкову окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Харківській областi.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov

Зазначимо також, що вже ввечері п'ятниці начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району обласного центру, але цього розу обійшлося без постраждалих.