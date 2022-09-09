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Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)

Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Внаслідок російського обстрілу близько близько 14:10 9 вересня житлових кварталів двох адміністративних районів Харкова поранення отримали 14 цивільних осіб. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур Харкова розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).

Зокрема, в Шевченківському районі міста було пошкоджено школу, дитсадок, житлові будинки, автозаправну станцію, автомобілі та магазини. Серед 14 поранених є троє дітей, наймолодшому з яких три роки.

У Холодногірському районі Харкова снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування. За попередніми даними, удари по Харкову окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Харківській областi.

Фото 2 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 3 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 4 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 5 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 6 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 7 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 8 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 9 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 10 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 11 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 12 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 13 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 14 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 15 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 16 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 17 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 18 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 19 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 20 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 21 — Правоохоронці розслідують обстріл житлових кварталів Харкова 9 вересня: 14 поранених (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Зазначимо також, що вже ввечері п'ятниці начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 20 години окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району обласного центру, але цього розу обійшлося без постраждалих.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов