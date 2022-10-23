СБУ затримала президента "Мотор Січі" в рамках справи про постачання українських авіадвигунів до РФ (ФОТО)

Служба безпеки України затримала президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що в рамках цього провадження також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

За інформацією СБУ, затримані діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан"; КА-52 "Алігатор"; Мі-28Н "Нічний мисливець", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ці зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів військовими.

Зазначається, що для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції посередники переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У СБУ додали, що у ході розслідування правоохоронці встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Раніше видання LB.ua з посиланням на джерело повідомляло, що президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за державну зраду.

В'ячеславу Богуслаєву 83 роки, він президент АТ "Мотор Січ", генеральний конструктор із створення та модернізації вертолітної техніки. Був депутатом 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради (тричі – від "Партії регіонів").

"Мотор Січ" - одне з провідних підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів, вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.