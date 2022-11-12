При обстрілі Запоріжжя серед багатоповерхівок впали нерозірвані касетні снаряди: жителів евакуюють

Внаслідок атаки по Запоріжжю 12 листопада в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди. Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міської ради, виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв.

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"В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться шість житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей", - написав посадовець.

За його словами, частина мешканців виїхала самостійно, а частина вивозиться муніципальним транспортом до найближчих територіальних інформаційних центрів, де людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу.

"Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра. Зараз будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Нацполіції. Зберігаймо спокій, не панікуємо та слідкуємо за інформацією. Фахівці роблять свою справу", - запевнив Куртєв.

В свою чергу, як повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, російські війська випустили по Запоріжжю снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К".

"Ракета була нашпигована 54 касетними зарядами. Вони не розірвались і впали в Шевченківському районі міста поблизу 6 житлових будинків. Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції", - зазначив він.

Нагадаємо також, що 6 листопада внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя була зруйнована двоповерхова будівля комерційного підприємства. Ще одна ракета впала у приватному секторі: вибуховою хвилею і уламками було пошкоджено приватні будівлі та два авто.