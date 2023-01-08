При перевірці населених пунктів на Луганщині окупанти вивозять людей, які їм просто не сподобалися

На сьогоднішній день біля Кремінної точаться бої. Загарбники перекинули туди декілька батальйонів десантників і важку техніку, бо вони там "просідають". При перевірці населених пунктів росіяни закривають їх на в’їзд та виїзд і вибірково вивозять декількох людей, які їм просто не сподобалися, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, із настанням морозів очікується активізація бойових дій. Окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл.

На елементах інфраструктури на захоплених територіях взимку все частіше трапляються аварії, бо окупанти не приділяють її стану ніякої уваги.

Нагадаємо, у районі окупованої Кремінної ведуться запеклі бої у хвойних лісах, ця ділянка фронту може стати загрозою для російських військ на Бахмутському напрямку.