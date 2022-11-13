При розмінуванні Херсонщини вже загинув один сапер, четверо поранені - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що під час розмінування деокупованої території Херсонської області вже загинув один сапер. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування", - зазначив президент.

Глава держави також звернувся до всіх херсонців із закликом бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети.

Нагадаємо, що Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців Херсона не відвідувати центр міста 14 листопада через те, що там будуть працювати вибухотехніки.

Більш того, ОВА у неділю закликала мешканців деокупованої правобережної частини області евакуюватися через високу ймовірність обстрілів з боку окупантів, що лишаються на захопленій частині регіону.

Поліція, що зараз проводить стабілізаційні заходи в області, поки не радить місцевим мешканцям, які виїхали, повертатися. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше також зазначав, що допоки військові не дадуть добро, на деокуповані території Херсонської та Миколаївської областей повертатися не варто.