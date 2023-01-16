При застосуванні Росією ЗРК С-300 на Луганщині ракета впала на окуповане селище, є загиблі - ЗСУ

У селищі Новопсков Старобільського району Луганської області 15 січня під час застосування російською окупаційною армією комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначено, що внаслідок цього загинули дві цивільні особи. Втім, інших подробиць інциденту у зведенні на наводиться. Зазначимо, що окупанти, повідомляючи про цей випадок, звинуватили у цьому Україну, заявивши що йдеться про обстріл нібито з застосуванням української РСЗВ "Вільха". Загиблими виявилися двоє осіб 1981 та 1982 року народження, також заявлено про 27 пошкоджених будинків.

Стосовно інших спостережень за ситуацією на окупованих територіях у Генштабі повідомляють лише, що в захоплених населених пунктах Запорізької та Херсонської областей російські загарбники зараз посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення, причому особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Загалом щодо ситуації на фронті в Генштабі повідомляють, що протягом доби російські окупанти завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних. В той же час танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів.

Зі свого боку підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, вісім районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо при цьому, що напередодні поширилася інформація про те, в Луганську область з Росії ввозяться автомобілі з маркуванням ОБСЄ: та вже заявила, що не має до цього жодного стосунку.