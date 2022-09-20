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Прикордонники потопили окупантів, що намагалися форсувати Сіверський Донець
Військовослужбовці Державної прикордонної служби потопили російських диверсантів, котрі намагалися переплисти Сіверський Донець та потрапити в тил українським військовим. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
"Один з прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ", - сказано в повідомленні.
Згідно з ним, прикордонники за допомогою тепловізора виявили, що російські військові готуються переплисти річку, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу човен росіян перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег.
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