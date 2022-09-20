Прикордонники потопили окупантів, що намагалися форсувати Сіверський Донець

Військовослужбовці Державної прикордонної служби потопили російських диверсантів, котрі намагалися переплисти Сіверський Донець та потрапити в тил українським військовим. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"Один з прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, прикордонники за допомогою тепловізора виявили, що російські військові готуються переплисти річку, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу човен росіян перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег.

Нагадаємо, 19 вересня ЗСУ відбили та зачистили перший населений пункт Луганської області - селище Білогірівку.