Прикордонники зупинили чергову атаку росіян біля Бахмута: ліквідовано командира

Російські окупаційні війська здійснили чергову спробу штурму поблизу Бахмута. Снайпери Державної прикордонної служби України зупинили атаку окупантів.

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Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу.

"Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомляв, що країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті та не планує завершувати війну проти України.