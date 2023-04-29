Прикордоння Чернігівщини: Росіяни вбили селянина та скинули авіабомбу на Семенівку, поранивши трьох людей

Один мирний житель загинув та ще один підліток був поранений внаслідок російського обстрілу прикордонного села Тимоновичі Семенівської громади. Також там пошкоджено три будинки, сталися пожежі.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, у ніч 29 квітня російські війська масово обстрілювали села у прикордонні, ціливши з авіабомб, артилерії та ракет.

"Пізно увечері виродки скинули керовану ФАБ-500 на будинки мирних людей у Семенівці. Поранені троє мирних жителів містечка, пошкоджено шість будинків, пожежі", - поінформував також він.

Всі поранені - три дорослих та дитина - з травмами середньої тяжкості доставлені до місцевої лікарні, їм надано необхідну допомогу. Медперсонал знаходиться на звʼязку з управлінням охорони здоровʼя ОВА, і у випадку необхідності постраждалим буде надано додаткову меддопомогу.

Також обстріли зафіксовано у напрямку сіл Галаганівка, Заріччя (із артилерії та РСЗВ), Леонівка Семенівської громади та Красний Хутір Новгород-Сіверської громади (ракети із гвинтокрилів).

За словами голови області, Новгород-Сіверська районна військова адміністрація та Семенівська громада наразі опрацьовують питання евакуації із сіл, де загроза обстрілів залишається.

Окрім цього, він повідомив що вночі ворожі обстріли фіксувалися також у напрямку сіл Сеньківка Городнянської та Хрінівка Сновської громади. Чи були постраждалі та руйнування, не повідомляється. Правоохоронці про вищезгадані події наразі не повідомляють, фото з місць також не публікуються.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про атаку на село Костобобрів Семенівської громади: три російські авіабомби були випущені з двох літаків, влучивши в житловий сектор.