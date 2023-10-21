"Приліт" у Кривому Розі та загиблий на Херсонщині: яка ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. За добу ворог завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів.

За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.

Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 93 населених пунктів та 39 об'єктів інфраструктури.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

У Кривому Розі є руйнування на промисловому об'єкті

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА.

"Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих", - повідомив Лисак.

Ворог за добу атакував три райони Харківщини

Як зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років.

Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Росіяни 106 разів обстріляли Запорізьку область

За словами очільника Запорізької ОВА Юрія Малашко, армія РФ обстріляла 20 населених пунктів.

Ворог здійснив ракетний удар по Любицькому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Чарівному, Малинівці, Новодарівці, Кам'янському та П'ятихаткам, 3 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову.

За добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині загинула людина

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.