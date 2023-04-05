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Прогрес російських військ у Бахмуті дуже повільний - CNN
Прогрес, якого досягли російські війська у Бахмуті за останні місяці йде дуже повільно, незважаючи на те, що залучили велику кількість солдатів і зазнали величезних втрат.
За останні кілька тижнів російський прогрес можна виміряти метрами, заявили у CNN, також назвавши заяву Євгена Пригожина про те, що Бахмут було захоплено, "досить відчайдушною".
"Вони все ще не повністю контролюють Бахмут, тому українці все ще можуть протистояти російським військам і військам Вагнера", - розповів СNN західний чиновник.
Водночас видання зазначає, що українські сили втрачають набагато менше воїнів на даний момент, ніж росіяни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Можливо, це досягається за рахунок ротацій підрозділів, оскільки люди відпочивають і оздоровлюються. Окрім того, Україна отримує додаткові сили, а також нову техніку НАТО чи Заходу.
Повідомляється, що зараз у боях спостерігається затишшя, частково через погану погоду, а також через виснаження обох сторін і в очікуванні українського контрнаступу, пояснили офіційні особи, додавши, що досі незрозуміло, чи буде Бахмут частиною цього наступного етап з огляду на його поточний статус.
На Заході підкреслили, що Бахмут повністю зруйнований як місто, і воно непридатне для життя за нормальними стандартами.
Як повідомили у ДПСУ, Сили оборони України надзвичайними зусиллями стримують наступ російсько-окупаційних військ на Бахмут. Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії, російські зайди успіху досягти не змогли.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідоила, що час, зброя та техніка, які РФ витратила на захоплення Бахмута у Донецькій області, а також величезна кількість загиблих, із точки зору військової доцільності не виправдовують себе.