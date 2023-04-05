Прогрес російських військ у Бахмуті дуже повільний - CNN

Прогрес, якого досягли російські війська у Бахмуті за останні місяці йде дуже повільно, незважаючи на те, що залучили велику кількість солдатів і зазнали величезних втрат.

За останні кілька тижнів російський прогрес можна виміряти метрами, заявили у CNN, також назвавши заяву Євгена Пригожина про те, що Бахмут було захоплено, "досить відчайдушною".

"Вони все ще не повністю контролюють Бахмут, тому українці все ще можуть протистояти російським військам і військам Вагнера", - розповів СNN західний чиновник.

Водночас видання зазначає, що українські сили втрачають набагато менше воїнів на даний момент, ніж росіяни.

Можливо, це досягається за рахунок ротацій підрозділів, оскільки люди відпочивають і оздоровлюються. Окрім того, Україна отримує додаткові сили, а також нову техніку НАТО чи Заходу.

Повідомляється, що зараз у боях спостерігається затишшя, частково через погану погоду, а також через виснаження обох сторін і в очікуванні українського контрнаступу, пояснили офіційні особи, додавши, що досі незрозуміло, чи буде Бахмут частиною цього наступного етап з огляду на його поточний статус.

На Заході підкреслили, що Бахмут повністю зруйнований як місто, і воно непридатне для життя за нормальними стандартами.

Як повідомили у ДПСУ, Сили оборони України надзвичайними зусиллями стримують наступ російсько-окупаційних військ на Бахмут. Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії, російські зайди успіху досягти не змогли.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідоила, що час, зброя та техніка, які РФ витратила на захоплення Бахмута у Донецькій області, а також величезна кількість загиблих, із точки зору військової доцільності не виправдовують себе.