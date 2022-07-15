"Проігнорував застереження": на Одещині чоловік підірвався в морі на невідомому пристрої

У прибережних водах одного з пляжів Одеської області стався вибух. Місцевий житель, ігноруючи застереження та заборону, вирішив поплавати в морі і підірвався на невідомому пристрої.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що місцевий житель, ігноруючи застереження, заборону та нехтуючи заходами безпеки, вирішив поплавати в морі.

"Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня на Одещині, попри заборону, компанія чоловіків вирушила на один із пляжів. Під час запливу в море один із них підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя.