Прокуратура розслідує обстріл Миколаєва, який спричинив загибель бізнесмена Вадатурського

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом масованого обстрілу Миколаєва, який спричинив загибель бізнесмена, голови великої компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського. Про це на Facebook повідомляє офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, вночі 31 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили масований обстріл Миколаєва. Наразі відомо про загибель двох мирних жителів – Героя України Олексія Вадатурського та його дружини, ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зазнали пошкоджень. десятки будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди. Зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади, СТО", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працюють прокурори окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники.

Тривають першочергові слідчі дії. Якихось військових об'єктів на цих територіях відсутні.

Нагадаємо, у неділю, 31 липня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела в Миколаївській ОДА повідомила про загибель Вадатурського та його дружини внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами. Пізніше загибель бізнесмена підтвердили у Миколаївській ОДА.

У свою чергу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що загибель бізнесмена, голови великого агрохолдингпу Нібулон внаслідок російського обстрілу Миколаєва була невипадковою, а була продуманим вбивством.