Просунулися на відстань до кілометра. ЗСУ мають успіхи на Бердянському та ще двох напрямках, – Генштаб

Українські військові мають успіхи на Бердянському, Бахмутському та Торецькому напрямках. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center 13 червня.

За словами Ковальова, протягом минулої доби на Бердянському напрямку захисники просунулися на відстань від 500 метрів до одного кілометра. Площа території, яку вони взяли під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів.

Що стосується Торецького напрямку, то там просування українських військови склало 200 метрів, а на Бахмутському – 250 метрів.

"Станом на зараз наступ проводиться на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища", – сказав речник Генштабу.

Він додав, що на напрямках, де ЗСУ перебувають в обороні, жодної позиції не втрачено. Водночас російські окупанти здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та наносять авіаційні удари.

Протягом тижня активної наступальної операції у Донецькому й Таврійському операційних районах українські військові просунулися на 6,5 кілометрів, а площа звільненої території склала понад 100 квадратних кілометрів. ЗСУ деокупували сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку та Благодатне.