Протест триває: румунські фермери знову заблокували пункт пропуску з Україною

У Румунії фермери й аграрії знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет – Порубне". Про це 14 січня повідомила Держприкордонслужба України.

Зазначається, що відповідна інформація надійшла від представників прикордонної поліції Румунії близько 14:00.

У ДПСУ звернули увагу, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється за встановленим порядком.

Протести в Румунії: що відбувається?

Румунські фермери й автоперевізники кілька днів протестують у кількох регіонах через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

Учасники акції вимагають зокрема:

скасувати подвійне оподаткування;

оптимізувати процеси на митниці;

врегулювати антидемпінгове законодавство.

Учора, 13 січня, протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Блокування тривало протягом шести годин, після чого було припинене.

Того вечора представники Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії зустрілися з перевізниками й фермерами, встановивши низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.