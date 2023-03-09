Протести в Грузії. Опозиційні політики почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів

У Тбілісі на трибуну перед учасниками протестів вийшли опозиційні політики, які звернулися із закликами до відставки уряду й проведення дострокових виборів. Про це повідомляє Rustavi 2.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Спершу на мітингу 9 березня лунали вимоги звільнення затриманих та завершення процедури скасування слухань законопроєкту про "іноагентів". Однак пізніше представники опозиції звернулися до учасників акцій, заявивши, що владу потрібно міняти.

При цьому частина опозиції каже, що протести не припиняться, поки не буде впевненості, що шлях і курс на Європу непохитні.

Нагадаємо, 7 березня в Тбілісі розпочалися мітинги на тлі підтримки парламентом законопроєкту про "іноагентів". Протестувальники оточили будівлю парламенту, а силовики застосували проти них газ та водомети. Внаслідок цього постраждали десятки людей, понад сто осіб були затримані.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на законопроєкт.

Представник грузинської опозиції Ніка Меліа заявляв, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими.

Наступного дня масові акції продовжилися і відбулися не лише в Тбілісі, але й у Кутаїсі та Батумі. Протестувальники висунули владі вимоги скасувати прийняття законопроєкту та відпустити затриманих протестувальників, а пізніше знову оточили парламент. А силовики знову використали водомети та сльозогінний газ.

Вранці 9 березня стало відомо, що парламентська більшість у Грузії прийняла рішення відкликати законопроєкт про "іноагентів".

Надвечір масові протести продовжилися. Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про звільнення всіх протестувальників, затриманих в адміністративному порядку під час мітингів 7-8 березня у Тбілісі. Однак незрозуміло, що з тими, кого затримали в ніч на 9 березня чи заарештували за статтями Кримінального кодексу Грузії.