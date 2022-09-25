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Протести в Ірані: кількість загиблих вже перевищила 40 людей

Протести в Ірані: кількість загиблих вже перевищила 40 людей
Протести в Ірані

Президент Ірану Ебрагім Раїсі попередив, що "рішуче впоратися" з протестувальниками.

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Попередження президента пролунало після того, як у соцмережах було поширено відео нових протестів.

Про це повідомляє Aljazeera .

Протестувальники повернулися на вулиці, незважаючи на придушення акцій, внаслідок яких загинула вже щонайменше 41 особа. Зокрема, у ніч на 21 вересня в результаті стрілянини з боку сил безпеки загинули щонайменше 19 людей, зокрема троє дітей.

Фото 2 — Протести в Ірані: кількість загиблих вже перевищила 40 людей

Акції тривають у більшості із 31 провінції країни. Помітну роль у них грають жінки, що спалюють хіджаби або публічно обрізають волосся.

Фото 3 — Протести в Ірані: кількість загиблих вже перевищила 40 людей

Протестувальники також закликають до повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Фото 4 — Протести в Ірані: кількість загиблих вже перевищила 40 людей

Після загибелі 22-річної іранки Махси Аміні розростаються протести проти дій правоохоронців, які, як передбачається, жорстоко побили дівчину через нібито неправильно одягнений хіджаб.

Фото 5 — Протести в Ірані: кількість загиблих вже перевищила 40 людей

Трагедія сталася 20 вересня у Тегерані.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв'язку з початком мобілізації в РФ чоловіків до армії, закликавши жителів країни-агресора до масових протестів проти неї або до втечі з неї.