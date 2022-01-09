Протесты в Казахстане: в уличных беспорядках погибли 164 человека

В результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает “Радио Свобода Казахстан”.

Как отмечает издание, информацию Минздрава распространили казахстанские Telegram-каналы.

Больше всего погибших зарегистрировано в бывшей столице и трех регионах. В частности, в Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь.

На какие города и регионы приходятся остальные 22 погибших – неизвестно. Данные не уточняются.

Ранее сообщалось о гибели 18 сотрудников МВД и 26 "вооруженных людей".

В свою очередь, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов в Казахстане нет, передает УНН.

" Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну. Сейчас наибольшее количество людей (граждан Украины – Delo.ua) находятся в Алматы – 116", – сообщил Николенко.

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки.

На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.

Решение принято после ввода в Казахстан войск ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности – Delo.ua) для подавления революции и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открыть огонь по протестующим без предупреждения.