Протягом доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де йдуть найважчі бої

Найгарячіші бої тривають на Куп’янському, Бахмутському, та Авдіївському напрямках. На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Протягом доби на південних і східних напрямках фронту відбулося 50 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському і Мар’їнському напрямках сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ і відбивати атаки противника.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Одрадне, Благодатне і Рівнопіль Донецької області. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Під вогнем опинилися понад 35 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагалися безуспішно наступати в районі Роботиного Запорізької області.

Згідно з повідомленням, ворог продовжує зазнавати великих втрат і намагається це приховати. О окуповано населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло дві вантажівки з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях.

Зауважимо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що армія країни агресора РФ відчайдушно намагається зупинити контрнаступ ЗСУ. Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу.