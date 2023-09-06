Протягом доби окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

Протягом доби 5 вересня російські окупаційні війська 65 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього три людини дістали поранення.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив по мирним населеним пунктам Херсонщини 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, вежу мобільного зв'язку у Бериславському районі.

Нагадаємо, 5 вересня армія російських окупантів обстріляла з мінометів Іванівку, Дар'ївської громади. Внаслідок обстрілів були травмовані дві жінки 53 і 73 років, які під час обстрілу знаходилися на подвір’ях своїх будинків.