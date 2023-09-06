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Протягом доби окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

Протягом доби окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину, є поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Фото: ДСНС у Херсонській області

Протягом доби 5 вересня російські окупаційні війська 65 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього три людини дістали поранення.

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Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив по мирним населеним пунктам Херсонщини  279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, вежу мобільного зв'язку у Бериславському районі.

Нагадаємо, 5 вересня армія російських окупантів обстріляла з мінометів Іванівку, Дар'ївської громади. Внаслідок обстрілів були травмовані дві жінки 53 і 73 років, які під час обстрілу знаходилися на подвір’ях своїх будинків.

Автор:
Тетяна Гойденко